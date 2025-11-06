В Бурятии построят завод по утилизации павшего скота за 30,8 млн рублей

Предприятие в селе Старый Онохой сможет перерабатывать до 1200 тонн биологических отходов в год и создаст 15 рабочих мест

В Бурятии началась реализация проекта по строительству завода по утилизации павшего скота. Как сообщает arigus.tv со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, предприятие будет расположено в селе Старый Онохой Заиграевского района.

Общий объем инвестиций в проект составит 30,8 млн рублей. Завод планируется ввести в эксплуатацию в начале 2026 года. По данным ведомства, объект сможет утилизировать около 1200 тонн биологических отходов в год и создаст 15 новых рабочих мест.

«Утилизировать опасные биологические отходы можно только путем сжигания. Предприятие готово организовать централизованный вывоз трупов животных со всех районов», — отмечается в сообщении министерства.

Особое внимание уделяется организации логистики в отдаленных районах республики. Для сбора отходов планируется установить холодильные камеры, что позволит обеспечить временное хранение биоматериала до его транспортировки на завод.

Контроль за процессом утилизации будет осуществляться через систему «Меркурий», а надзорные функции возьмут на себя государственные ветеринарные службы.

Строительство завода позволит решить острую проблему со скотомогильниками — создание новых захоронений запрещено законодательством, а существующие должны быть закрыты до 2030 года. Новое предприятие станет важным элементом системы обеспечения ветеринарной безопасности в регионе.