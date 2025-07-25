В Бурятии открылась уникальная историческая тропа

Она проходит по местам, ранее закрытым от массового посещения

Сегодня, 25 июля, в селе Нохон Селенгинского района Бурятии состоялось торжественное открытие уникальной исторической тропы, сообщает arigus.tv.

Тропа проложена по местам, ранее недоступным для массового посещения, и позволяет туристам узнать о заключении российско-китайского соглашения о границе.

Помимо исторической составляющей, посетители могут познакомиться с достопримечательностями района: посетить единственную в Бурятии кумысолечебницу, школу верховой езды, народный музей и дацан. Сама тропа включает пешеходный маршрут, экскурсионные площадки и музей-юрту с интерактивной экспозицией о Савве Рагузинском и роли бурят в охране границы. На этой площадке местные артисты-волонтеры воссоздают исторические события.

Строительство тропы обошлось почти в 7 миллионов рублей.

Напомним о других достопримечательностях Бурятии. Это озеро Байкал, Иволгинский дацан, Дацан Ринпоче Багша, термальные источники Аршан, Баргузинская долина, этнографический музей народов Забайкалья, исторический центр Улан-Удэ. Есть и другие археологические и исторические памятники Бурятии, которые представляют собой комплекс стоянок, городищ, укреплений, пещер с петроглифами и курганов бронзового и железного веков.