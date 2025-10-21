В Бурятии более 120 человек отравились фастфудом

Среди пострадавших 66 детей

Количество пострадавших от массового отравления готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121 человека. Среди них — 66 детей, сообщает arigus.tv со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Госпитализированы 67 человек, включая 40 детей. Все они накануне ели шаурму, гамбургеры и онигири с курицей производителя ООО «Восток». Продукцию пострадавшие покупали в магазинах сети «Никольский». Некоторым больным поставили диагноз «сальмонеллез».

Специалисты Роспотребнадзора проверили предприятие: взяли пробы еды, воды, смывы с оборудования и рук работников, а также образцы от персонала. В цехе «Востока» работа приостановлена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Ранее заведующая производством цеха была задержана.