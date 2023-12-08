В Брединском районе введен карантин по бешенству животных

Очаг заболевания находится в одном из поселков Рымникского сельского поселения

В Челябинской области зарегистрирован новый случай бешенства животных. Это произошло в поселке Березовка Брединского района. Распоряжением правительства Челябинской области поселок объявлен неблагополучной территорией, там объявлен карантин.

«Эпизоотический очаг расположен на территории частного дома по улице Степная, неблагополучным пунктом — территория в радиусе двух километров от очага. Там запрещены ввоз и лечение восприимчивых животных, их вывоз, кроме как на убой, а также отлов диких зверей для зоопарков», — говорится в документе.

Ограничительные мероприятия введены с 5 декабря сроком на два месяца.

Напомним, по данным на середину ноября, в регионе фиксировалось почти три десятка случаев бешенства животных, причем две трети из погибших были домашними.