В Брединском районе отремонтировали два Дома культуры

Здания полностью обновили и оснастили современным оборудованием

В районном Доме культуры имени А. С. Пушкина в поселке Бреды Челябинской области завершили капитальный ремонт двухэтажного здания и начался переезд коллективов учреждения. В 2021 году на ремонт двух районных ДК и приобретение «Газели» для артистов в рамках федеральной программы направлено 21,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В 2020 году Брединский район принял участие в отборе проектов, который проводит федеральный минсельхоз. Дома культуры в районе были построены в 1970-х годах, и капитального ремонта в них никогда не было. Участие в программе позволило полностью отремонтировать двухэтажное здание районного ДК им. А. С. Пушкина в поселке Бреды и провести частичный ремонт павловского учреждения. На это было направлено 21,3 миллиона рублей.

«В Доме культуры в поселке Павловский, где расположены библиотека, небольшой зрительный зал на 150 мест, были отремонтированы кровля, потолок и полы. Следующий этап большого ремонта планируется провести в рамках программы развития культуры. Основные работы в 2021 году были сосредоточены в районном Доме культуры в поселке Бреды», — рассказала руководитель культурной сферы муниципального района Ирина Юскина.

В ДК заменили перекрытия кровли, полностью отремонтировали фасад здания, установили пандус для маломобильных групп населения, пристроили крытое крыльцо, которого раньше не было. Внутри здания полностью заменили системы отопления с установкой регулируемых евробатарей, вентиляции, водоснабжения и канализации. На первом этаже полностью заменили электропроводку, обеспечили доступ к интернету. Установили подвесные потолки, отштукатурили и выкрасили стены. Капитально переделан санузел, установлены душевые и туалет для маломобильных людей, полностью заменены двери. Полы покрыли заново плиткой и линолеумом.