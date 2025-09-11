В Ботаническом саду ЧелГУ зацвели яблони

Биологи говорят, что это — от тоски по родине

Челябинец Аркадий Шохин выложил в социальные сети снимок цветущей яблони. Этот кадр геолог-экскурсовод «Аркаима» сделал в первые дни сентября в Ботаническом саду ЧелГУ. Почему яблони распустили цветы, Первому областному информагентству рассказал научный сотрудник ботанического сада Павел Попков.

«Повторное цветение осенью не является чем-то необычным. В настоящее время зафиксированы случаи повторного цветения у более чем 50 разных видов деревьев и кустарников из разных семейств. Почти все они являются интродуцентами, то есть выходцами из иных климатических зон, как правило, более южных. Пусковым фактором для начала цветения стали погодные скачки, которые в какой-то момент могут напомнить дереву условия, соответствующие весенним в местах его естественного произрастания», — замечает ученый.

Родиной яблони Сиверса, которую сфотографировал Аркадий Шохин, являются горные области Центральной Азии — территории современных Киргизии и Казахстана (Тянь-Шань и Джунгарский Алатау). Осень в горах, как известно, достаточно ранняя и стремительная. При этом лето чаще всего очень жаркое с небольшим количеством осадков. Осень тоже сухая, а вот на весну приходится максимальное количество осадков (апрель-май). Поэтому дождливый конец августа и начало сентября на Южном Урале при относительно высоких дневных температурах, видимо, послужили сигналом для точечного повторного цветения, добавляет ученый.

Таким же образом на растения влияет и резкое похолодание с последующей оттепелью.

«Если цветение не носит массового характера, оно не представляет угрозы для деревьев, потому что не будет значительно ослаблять их. Поэтому бояться его не стоит. Но цветочные почки, которые проснулись осенью, весной уже не зацветут», — отмечает эксперт.

Павел Попков также рассказал, что в некоторых случаях деревья могут «не вовремя» зацвести после действия стресс-факторов: обрезки (травмы), сильной засухи, болезней, неправильной подкормки, освещения в вечерне-ночное время. Иногда это приводит к гибели растений.

Небольшое цветение осенью довольно часто дают и молодые плодовые деревья. Они как будто репетируют, тренируются перед тем как войти в силу. Также бывает осеннее цветение у очень старых, часто умирающих деревьев, сильно пораженных вредителями и инфекциями, — это своеобразная «лебединая песня».