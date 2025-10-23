В Ботаническом саду ЧелГУ высадили первую в России «киберрощу»

Работу провели дети с бионическими протезами

Уникальный проект реализовали в Ботаническом саду Челябинского госуниверситета. Дети с бионическими протезами, подопечные фонда «Бирюзовый», высадили первую в стране «киберрощу», сообщает пресс-служба ЧелГУ.





В рамках акции «Посади свое дерево силы» ребята с помощью своих умных устройств посадили 23 саженца.

«Это и трогательное, и важное для нас событие. Дерево — это символ жизни и пример для всех нас, как дети, несмотря ни на что, радуются, общаются и делают наше будущее. Аллея будет здесь не один десяток лет, мы будем за ней ухаживать. Нам стоит брать пример с этих ребят, они большие молодцы», — сказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.





Подопечные благотворительного фонда «Бирюзовый» — дети из Челябинской области, ЛНР и ДНР.