В ботаническом саду ЧелГУ исполняются желания

В пруд привузовского сквера запустили золотых рыбок

В понедельник, 10 июня, состоялось зарыбление пруда в ботаническом саду ЧелГУ. Сотрудники кафедры экологии вырастили золотых рыбок и успешно запустили их в местный водоем.

В Челябинском государственном университете студенты факультета экологии собственными силами вырастили золотых рыбок, карасей породы комета, которые отличаются удлиненным хвостом, придающим им сказочный вид.

«Это своего рода эксперимент. В течение года мы выращивали рыбок до того момента, когда их уже можно выпускать в естественную среду обитания», — рассказывает декан факультета экологии ЧелГУ Константин Корляков.

В пруд ботанического сада не первый раз запускают рыб, но из-за того, что жители часто подкармливали их мучными продуктами, ранее рыбы погибали. Теперь у водоема появилась табличка, предупреждающая, что рыб кормить нельзя.

Известно, что порода комета, выращенная студентами факультета экологии, способна зарываться в ил на время зимовки. Запуск новых обитателей стал своего рода экспериментом, который покажет, смогут ли запущенные рыбки перезимовать в челябинском пруду.