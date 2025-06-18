В больницы и детсады Челябинской области поставляли некачественное масло

Из соцучреждений изъяли 156 килограммов продукции

В несколько социальных учреждений Челябинской области завозили сливочное масло из некачественного сырья. Сотрудники Россельхознадзора изъяли по области свыше 150 килограммов масла.

В две больницы Челябинска и садик в Копейске поставляли масло из Ростова-на-Дону, которое производят из неизвестного сырья. У компании уже забирали сертификат на сырье из-за того, что фирма предоставляет неверные данные о своей продукции, но это не помешало производителю отправить сливочное масло в соцучреждения.

Другое некачественное масло производили в Санкт-Петербурге. Молочную продукцию завод делает на «фантомном предприятии», из-за этого у фирмы уже были проблемы с аннулированием сертификата на изготовление продукции. Масло неизвестного происхождения поставлялась в медсанчасть Магнитогорска.

Все сливочное масло изъято из оборота и возвращено поставщику для уничтожения.