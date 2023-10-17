В больницу Златоуста после повышения зарплаты вернулись хирурги

Министр здравоохранения региона встретилась с городскими врачами

В златоустовскую больницу после массового увольнения вернулись хирурги. Им повысили заработную плату. В стационарах медучреждения ожидаются ремонты, а для привлечения анестезиолога и реаниматолога планируют выплатить стимулирующие. Эти и другие планы озвучила министр регионального здравоохранения Агата Ткачева после встречи с городскими врачами.

Агата Ткачева еще раз встретилась со златоустовскими врачами. Первая встреча прошла 30 сентября. К сегодняшнему дню за две с небольшим недели повысили зарплату врачам хирургического отделения. По просьбе коллектива территориальный фонд обязательного медицинского страхования и Минздрав проверили финансовые расходы городской больницы.





По словам министра, уволившиеся ранее хирурги вернулись на работу. Сейчас в отделении работает шесть врачей. Также ожидается приход реаниматолога и анестезиолога, им предусмотрены стимулирующие выплаты. Агата Ткачева анонсировала ремонт больницы.

«Сегодня хирургический пост укомплектован, в городскую больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Начали переезд трех больших отделений на базу Квартал Медика, это хирургическое отделение, терапевтическое и отделение гнойной хирургии. Мы сегодня прошли и посмотрели весь этот корпус, есть планы по его реорганизации и ремонту, потому что стационарные подразделения в отличие от поликлиник, которые располагаются в шаговой доступности от пациента, все-таки должны быть централизованы. Это оптимальный вариант в плане кадровой политики, и наполнения необходимым современным оборудованием, и повышения качества медицинской помощи для населения», — отметила она.

Агата Ткачева отметила, что настрой у врачей изменился в лучшую сторону. Управленческий кризис разрешит системная работа, но первые меры уже реализованы.