В больницу села Агаповка купили УЗИ‑аппарат за 7,5 млн рублей

При помощи новой техники можно диагностировать проблемы сосудов и сердца

В районную больницу села Агаповка поступил новый аппарат для УЗИ сосудов и сердца. Техника стоимостью 7,5 млн рублей закуплена по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Многофункциональная высокоинтеллектуальная система для кардиологических исследований сердца и крупных артерий позволит проводить раннюю диагностику сердечно-сосудистых патологий.

Аппарат дает высокую точность картинки, у него есть режим цветного картирования, детальной сократимости миокарда, сердечной мышечной ткани и автоматический режим подсчета.

Напомним, программа «Модернизация первичного звена» помогает больницам малых городов приблизиться по своим возможностям к областным медицинским центрам.

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