В больницу Челябинской области купили аппарат КТ за 43,5 миллиона рублей

Оборудование поступило по нацпроекту «Здравоохранение»

Новый компьютерный томограф Canon Aquilion Lighting стоимостью 43,5 миллиона рублей поступил в областную больницу Троицка. Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.



В новом аппарате КТ используются инновационные технологии снижения дозы облучения и модуль быстрой итерационной реконструкции изображений. Они позволяют минимизировать лучевую нагрузку на пациента и время, необходимое для постановки диагноза.

В региональном Минздраве отметили, что к установке подобного оборудования предъявляются серьезные требования — от подготовки помещения и тестирования томографа до получения разрешительных документов на проведение исследований.

«В помещении была установлена плиточно-вытяжная вентиляционная система, проведены общестроительные работы согласно требованиям установки высокотехнологического оборудования, выполнены электромонтажные работы, установка источника бесперебойного питания для оборудования, кондиционирование, установлен и введен в эксплуатацию томограф. Все это было сделано в максимально короткие сроки, что не может не радовать как нас, так и пациентов», — рассказал главный врач областной больницы Троицка Алексей Панасенко.

После введения томографа в эксплуатацию специалисты рентгеновского отделения больницы начали проводить исследования для пациентов стационара и поликлиники. За две недели работы нового аппарата проведено около 40 исследований.

По словам заведующего рентгеновским отделением областной больницы Троицка Александра Вострякова, подобные аппараты есть только в специализированных медицинских центрах. Высококлассные технические возможности томографа дают возможность детальной визуализации исследуемых анатомических структур. Это значит, что по результатам врачи смогут назначить максимально эффективное лечение.