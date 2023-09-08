В больнице Златоуста на деньги благотворителей обновили кабинет физиотерапии

Ожидается, что он начнет свою работу в октябре

В городской больнице № 1 в Златоусте приобрели новое оборудование для кабинета физиотерапии. В дополнение к финансированию из областного бюджета помощь оказало одно из местных предприятий. Подробнее об этом в своем Телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Впервые за долгие годы большие перемены происходят в Златоусте: более 100 млн рублей направлено на капитальный ремонт двух поликлиник городской больницы. Обновление коснулось не только стен, но и мебели, оборудования. Приятно отметить, что к делу активно подключился и частный бизнес», — пояснила Ирина Гехт.

Одна из компаний города помогла не только обновить кабинет физиотерапии, который еще пару лет назад производил тягостное впечатление. В городские медучреждения были безвозмездно переданы медицинские холодильники и шкафы для лекарств, медицинские и многофункциональные кровати с комплектами матрасов и постельного белья, инфузоматы для кардиоотделения, автомобиль «Нива». Оценить преимущества обновленного физиокабинета жители города смогут после завершения лицензирования. Ожидается, что это произойдет в октябре.

В этом году капитальный ремонт коснется 90 объектов здравоохранения в 22 муниципалитетах Челябинской области.