В больнице Южноуральска после капремонта открылось отделение гнойной хирургии

В здании заменили коммуникации и поставили кондиционеры

В Южноуральске после полугодового ремонта вновь заработало отделение гнойной хирургии городской больницы, сообщили сегодня, 31 марта, в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам главного врача южноуральской городской больницы Рустама Шаймарданова, в отделении полностью заменили проводку, канализацию, сантехнику, освещение, поставлены пластиковые стеклопакеты и кондиционеры.

«В данном отделении будут оказывать медицинскую помощь пациентам с такими заболеваниями, как диабетическая стопа, трофические язвы, осложненные гнойные и некротические раны и другие заболевания», — отметил он.

Отделение рассчитано на 17 коек, из них 2 реанимационных. Пациенты смогут лечиться здесь бесплатно по полисам ОМС.