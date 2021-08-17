В больнице Верхнеуральского района появился новый флюорограф

Прежний аппарат использовался более двадцати лет

В Межозерной участковой больнице Верхнеуральского района в ближайшее время запустят в работу новый флюорограф по программе модернизации первичного звена медицины. Аппарат стоимостью 6,5 миллиона рублей приобретен за счет министерства здравоохранения Челябинской области и программы «Модернизации первичного звена здравоохранения», сообщили в ведомстве.

«В Челябинской области в 2021 году стартовала масштабная программа по модернизации первичного звена. Она рассчитана на пять лет и включает несколько направлений — это строительство новых объектов здравоохранения и проведение капитальных ремонтов, оснащение автомобильным транспортом и приобретение новой медицинской техники. По данной программе в медицинские учреждения региона до конца 2021 года поступит около 1500 единиц нового оборудования, будет поставлено свыше 90 автотранспортных средств, а также завершится капитальный ремонт более сотни объектов», — отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Новый флюорограф «Амико ПроСкан-7000» — современный малодозовый сканирующий цифровой флюорограф. Его технические особенности позволяют проводить высокоточную диагностику и получать снимки высокого качества.

«Межозерный — достаточно крупный населенный пункт Верхнеуральского района. По количеству прикрепленного населения уступает только районному центру. Старый флюорограф, еще с 1997 года, конечно не идет в сравнение с современным! Появление нового аппарата позволит нам получать более четкие снимки и значительно ускорит проведение обследований пациентов, нам не нужно будет направлять их в Верхнеуральск», — делится заведующая Межозерной участковой больницей Эльза Давлетбаева.

Под новое медицинское оборудование в больнице подготовили специальный кабинет. Флюорограф уже установлен и совсем скоро будет готов принять первых пациентов.

Напомним, недавно в больнице Кунашакского района установили современный маммограф. На аппарате смогут проходить обследование пять тысяч человек в год.