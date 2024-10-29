В больнице Озерска установили первый стент кардиопациенту

Больным больше не нужно ездить в Челябинск

В Озерске в клинической больнице № 71 ФМБА России провели первую операцию по установке стента. До этого пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями приходилось ездить в Челябинск — оперативное вмешательство им проводили в федеральном кардиоцентре, сообщает пресс-служба клиники.

Установка стента необходима пациентам, у которых сужены или заблокированы коронарные артерии. При помощи небольшой трубочки — стента — врачи восстанавливают нормальное кровоснабжение сердца. Первая операция прошла успешно.

«Пораженная артерия была достаточно большого диаметра, но стент установлен абсолютно правильно, мы получили нормальный кровоток. Неплохой старт. Лично мне понравилось абсолютное понимание внутри команды: кардиологи, рентген-хирурги и реаниматологи слышат друг друга, говорят на одном языке», — говорит главный внештатный кардиолог ФМБА России д. м. н., врач высшей категории Наталья Ковалева.

На стентирование в Озерск также будут направлять плановых пациентов из Снежинска.

«Челябинск — это здорово, но далеко. И не всегда он берет озерчан на процедуры так быстро, как хотелось бы. Сегодня квалифицированная медицинская помощь стала ближе к больному», — говорит заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы № 71 ФМБА России Ирина Пономарева.



Не так давно в Озерске также провели первые операции по эндопротезированию коленного сустава. До этого пациентов назначали в Челябинскую областную клиническую больницу.