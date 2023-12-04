В больнице Миасса отремонтировали оперблок

Работы шли больше года, но врачи продолжали проводить операции

В городской больнице № 2 Миасса завершен капитальный ремонт оперблока. Ремонтные работы начались в 2022 году и были разделены на два этапа, чтобы не останавливать работу хирургического стационара, сообщают в понедельник, 4 декабря, в пресс-службе клиники.

«У больницы не было возможности перенаправить огромный поток пациентов в другие стационары, поэтому оперативная активность во время ремонта за счет оптимального использования имеющихся площадей практически не снизилась. Конечно, условия работы для хирургических бригад были тяжелые — одновременно оперировать и находиться в ремонте было очень непросто. Но все закончилось хорошо, и сейчас мы очень рады результату», — говорит главный врач больницы Антон Криушов.

На первом этапе привели в порядок пять операционных: хирургическую экстренную, хирургическую плановую, травматологическую, гинекологическую и гнойно-хирургическую. На втором этапе, уже в 2023 году, выполнили перепланировку помещений, чтобы расширить оперблок и открыть еще одну общехирургическую операционную, а также сформировать новые функциональные кабинеты согласно современным требованиям.

Кстати, в этом году в больнице открыли новое отделение — онкоурологии. На оперативное лечение в это отделение приезжают пациенты со всей горнозаводской зоны.

На капитальный ремонт было потрачено более 28 миллионов рублей из областного бюджета. Каждый день в больнице проводят 30—35 плановых и экстренных операций.