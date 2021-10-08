В больнице Магнитогорска установили уникальное оборудование стоимостью 37,5 миллиона рублей

Масс-спектрометр в кратчайшие сроки и с высокой точностью определяет микроорганизмы, вызывающие заболевание

В Городской больнице № 2 Магнитогорска установили масс-спектрометр. Техническая система стоимостью 37,5 миллиона рублей поставлена по программе «Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней». Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Масс-спектрометр в кратчайшие сроки и с высокой точностью определяет микроорганизмы, которые вызывают заболевание, и помогает врачам в принятии оперативных решений по лечению пациентов. Французская автоматическая система использует лазерную технологию и широчайшую базу данных клинически значимых видов микроорганизмов.

«Если раньше подобные исследования требовали минимум суток, сейчас это можно сделать за двадцать минут. За это время мы одновременно можем исследовать шестнадцать микроорганизмов. Каждую точку общего стрипа или единицу микроорганизма данный аппарат определяет всего за минуту. После завершения этапа идентификации микроорганизмов масс-спектрометром нам остается только проверить антибиотикочувствительность микроорганизма», — рассказала биолог бактериологического отдела клинико-диагностической лаборатории горбольницы № 2 Вера Баннова.

Система полностью автоматизирована, дополнена сервером, двумя компьютерами, программным обеспечением и сканерами. Точность исследований на нем не имеет аналогов.

Подобное оборудование в Челябинской области приобретено в Челябинские областные клиническую, детскую больницы, а также областной и кожно-венерологический диспансер.