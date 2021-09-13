В больнице Кыштыма установили новые КТ- и МРТ‑аппараты

На одном из них можно пройти скрининг рака легкого

В диагностическом корпусе городской больницы Кыштыма открыли медицинский центр с новыми КТ- и МРТ-аппаратами. Пройти обследование на современном высокоточном оборудовании горожане смогут по полисам ОМС и ДМС, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В Кыштыме появился центр европейского уровня с современным оборудованием — КТ- и МРТ-аппаратами. Это позволит сократить время ожидания и проведения диагностики заболевания. Медицинская помощь становится качественной и доступной. Открытие такого центра — большой праздник для медицинских работников», — говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Новое оборудование — компьютерный томограф Siemens Somatom Go.Up 64 и МРТ-аппарат Siemens Magnetom Essenza 1,5Т позволяют получать более качественные и четкие изображения. Система обеспечивает высокий уровень снимков при исследовании любых анатомических областей. КТ имеет специальную программу скрининга рака легкого. Лучевая нагрузка на пациента минимальная — она сопоставима с нагрузкой при обычной рентгенографии. Диагностика длится от нескольких минут до получаса. Заключение пациенту выдается в кратчайшее время.

Общая стоимость двух медицинских аппаратов — свыше 50 миллионов рублей.