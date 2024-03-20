В больнице Копейска отремонтировали реанимацию

Работы длились в течение полугода

В хирургическом стационаре городской больницы № 1 Копейска провели капитальный ремонт помещения противошоковой палаты приемного отделения и экстренной операционной. Там заменили инженерные сети, оконные и дверные блоки, рассказали об обновлении отделения анестезиологии и реанимации в пресс-службе Минздрава Челябинской области.



«Поверхности пола и стен в палатах реанимации облицованы керамической плиткой, а потолки — металлическими панелями. Смонтирована новая кислородная разводка с современными медицинскими консолями. Поддержание комфортного микроклимата и стерильности воздуха в чистых помещениях обеспечивает новая система вентиляции и кондиционирования», — сообщили в пресс-службе.

Больница приобрела новое оборудование и мебель.

«Последний раз ремонт здесь был в 1989 году. Я рад за копейчан, которые будут лечиться в очень хороших условиях», — отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергей Пашкульский.

Ремонт шел в течение полугода. Из областного бюджета на него было выделено 29 миллионов рублей.

Напомним, это не первое отделение, которое обновили в больнице. Ранее там капитально отремонтировали отделение гнойной хирургии и операционный блок. На очереди стоят роддом и женская консультация.