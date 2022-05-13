Больницу Челябинской области оборудовали отечественными аппаратами ИВЛ и дефибрилляторами

Медоборудование российского производства ничем не уступает импортным аналогам

Отделение реанимации и интенсивной терапии Карталинской больницы оборудовали аппаратами ИВЛ, прикроватными многофункциональными мониторами, дефибрилляторами и электрокардиографами отечественного производства. Их учреждение получило по программе модернизации первичного звена в прошлом году. Сегодня медики отмечают, что российское оборудование отлично себя зарекомендовало.



«Стоимость двух аппаратов ИВЛ, трех прикроватных многофункциональных мониторов, трех дефибрилляторов и десяти электрокардиографов составила около 6 миллионов рублей. Благодаря модернизации больницы пациенты получают более качественные медицинские услуги», — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Старшая медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии Карталинской городской больницы Людмила Курная отмечает, что оборудование отечественного производства исправно работает и ничем не уступает импортным аналогам.

Так, современный реанимационный монитор позволяет круглосуточно отслеживать сведения о важных показателях пациента. Аппараты ИВЛ не просто подают кислород, а позволяют отслеживать, корректировать параметры вентиляции легких индивидуально.

«Аппарат ИВЛ может полностью дышать за больного. На экране прикроватного монитора выводится вся необходимая информация: давление, пульс, сатурация, можно подключить кардиомонитор, и будут ЭКГ-показатели. Если отключат электричество, оба аппарата могут работать автономно. Также громко сигналят, если вдруг что-то пошло не так. Новый электрокардиограф переносной, со специальной системой хранения данных. Удобен в работе: кнопку нажимаешь — и сразу полосу с параметрами распечатывает, а не длинную ленту, как устаревшие модели», — объяснила Людмила Курная.

Как рассказала главный врач Карталинской городской больницы Ольга Губчик, за 2020—2021 годы в больнице обновили более половины оборудования, в том числе и реанимационное. В этом году в родильный дом медучреждения поступит новый аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных.

В течение года в отделение реанимации и интенсивной терапии городской больницы Карталов госпитализируют около 700 человек. Для оказания реанимационной помощи предусмотрено шесть коек.