В больницах Челябинской области не хватает тысячи врачей

Особенно регион нуждается в терапевтах, педиатрах и врачах общей практики

Больницам и поликлиникам Челябинской области не хватает тысячи врачей. Об этом 30 января губернатор Алексей Текслер рассказал в интервью журналисту федерального телеканала.

«Какая самая главная проблема — я вам отвечу, что кадры. Нам нужна одна тысяча человек для того, чтобы полностью закрыть потребность в нашем здравоохранении», — сказал Алексей Текслер, отвечая на вопрос о том, с какими проблемами регион столкнулся во время пандемии коронавируса.

По словам губернатора, в регионе имеется дефицит терапевтов, педиатров и врачей общей практики.

Всего, по данным Алексея Текслера, на сегодня в системе здравоохранения трудятся около 10 тысяч врачей и 26 тысяч фельдшеров и медсестер.

Напомним, по данным пресс-службы Минздрава Челябинской области, на 30 января в регионе зарегистрировано 165 300 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 144 255 пациентов, 7731 южноуралец скончался.

На минувшей неделе в Челябинске открылась первая поликлиника для больных коронавирусом. Там можно пройти тест и в случае положительного результата получить необходимые лекарства для лечения. Обратиться за помощью в поликлинику могут жители Челябинска и Челябинской области независимо от места прописки.

