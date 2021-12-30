В Челябинской области медицинскую помощь пациентам с 31 декабря по 9 января будут оказывать дежурные врачи. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в региональном Минздраве.

«Для медицинских организаций в новогодние праздники составлен график работы. С ним пациенты могут ознакомиться на официальных сайтах учреждений», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Экстренная и неотложная помощь, стационары больниц будут работать ежедневно в круглосуточном режиме.

Бригады скорой медицинской помощи, по словам Юрия Семенова, готовы к экстренным ситуациям. Вызвать скорую или неотложную помощь можно будет по телефонам 103 и 112.