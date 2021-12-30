В Челябинской области медицинскую помощь пациентам с 31 декабря по 9 января будут оказывать дежурные врачи. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в региональном Минздраве.
«Для медицинских организаций в новогодние праздники составлен график работы. С ним пациенты могут ознакомиться на официальных сайтах учреждений», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.
Экстренная и неотложная помощь, стационары больниц будут работать ежедневно в круглосуточном режиме.
Бригады скорой медицинской помощи, по словам Юрия Семенова, готовы к экстренным ситуациям. Вызвать скорую или неотложную помощь можно будет по телефонам 103 и 112.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города