В больничной лаборатории Златоуста появился первый ПЦР-аппарат

Это позволит сократить время анализа

Собственный ПЦР-аппарат появился в городской больнице Златоуста. До его появления биоматериал пациентов приходилось возить в лаборатории Миасса и Челябинска, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Наше лабораторное оборудование пополнилось новым аппаратом для производства ИФА-анализов, выявления ВИЧ-инфекции»,

— говорит главный врач городской больницы Златоуста Лена Калашникова.

Лаборатория обслуживает территорию Златоуста, Кусинского района, нагрузка достаточно большая. До появления ПЦР-аппарата результаты анализов приходилось ждать около недели, так как биоматериал увозили в лаборатории Миасса и Челябинска. Теперь же время ожидания сократится.