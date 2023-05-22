«Наше лабораторное оборудование пополнилось новым аппаратом для производства ИФА-анализов, выявления ВИЧ-инфекции», — говорит главный врач городской больницы Златоуста Лена Калашникова.
Лаборатория обслуживает территорию Златоуста, Кусинского района, нагрузка достаточно большая. До появления ПЦР-аппарата результаты анализов приходилось ждать около недели, так как биоматериал увозили в лаборатории Миасса и Челябинска. Теперь же время ожидания сократится.
Медики смогут сами проводить ПЦР-тесты и исследования на различные инфекции. Диагностика очень эффективна, поскольку позволяет выявлять заболевание еще до клинических проявлений. При этом ложные результаты исключены.
Между тем индивидуальные родильные залы открыли в роддоме Магнитогорска.