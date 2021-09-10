В ближайшие годы в Коркинском районе отремонтируют все медучреждения

Алексей Текслер подвел итоги визита в муниципалитет

Губернатор в пятницу, 10 сентября, работал в Коркинском районе. Алексей Текслер посетил социальные объекты, которые были реконструированы в последнее время, оценил масштабы обновлений и проекты дальнейшего благоустройства города. В ходе визита глава региона сделал внепротокольные «развороты»: посетил местную городскую больницы и мини-рынок. Алексей Текслер пообщался с населением, выслушал чаяния и надежды жителей, а после поделился своими впечатлениями о поездке в край угольных копей.

«В Коркино всегда было много вопросов. Жители обращали внимание на благоустройство, дороги. Изменения, которые происходят в последнее время, видим не только мы, — и жители это отмечают. В течение последних лет мы выделяем значительные средства на дороги, появляются новые элементы благоустройства, скверы, места отдыха. Определенные изменения видны и, самое главное, что люди это видят», — сказал губернатор.

Глава региона вспомнил, как местные жители жаловались на ужасное состояние дороги в поселок Первомайский. Теперь дорога отремонтирована в рамках нацпроекта и радует жителей. Он отметил, что за два года полностью обновить дорожную сеть города невозможно, но работа будет идти планомерно. На совещании с главой района Натальей Лощининой Алексей Текслер сказал, что в район будут выделены дополнительные средства на ремонт дорог. В беседе с журналистами губернатор выделил значительную проблему Коркино — здравоохранение.

«Состояние лечебных учреждений — многолетняя проблема, но на сегодня полностью разработан комплекс работы. Вся сеть Коркинской медицины попала в программу развития первичного звена здравоохранения. Это означает, что через несколько лет все здания и учреждения будут полностью отремонтированы. Вместе с ремонтом будем укреплять оборудование и решать кадровый вопрос», — сказал губернатор.

Отдельной темой стало благоустройство и внешний вид социальных объектов. Губернатор обсудил с местными властями состояние фасада школы искусств. Сюда Алексей Текслер заглянул в начале поездки.

«Приняли решение по ремонту фасада детской школы искусств на центральной площади, это не только вопрос эстетики, но состояния здания», — сказал губернатор.

Он также рекомендовал местным властям заняться и концепцией площади перед школой, чтобы использовать его для проведения сезонных мероприятий.

Алексей Текслер также добавил, что высоко оценил реконструкцию детского сада, стадиона и лыжной базы в рамках государственно-частного партнерства.