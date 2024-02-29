В ближайшие 6 лет МРОТ в России должен вырасти до 35 тыс. рублей

По мнению президента, развитие экономики должно прямо конвертироваться в рост доходов граждан

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться почти в два раза, до 35 тысяч рублей. Такое поручение в послании Федеральному собранию дал глава государства Владимир Путин.

«Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру ВВП по паритету покупательной способности и пятая в мире. Темы и качество роста позволяют утверждать, что в ближайшей перспективе мы войдем в четверку крупнейших экономических держав мира. Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан. К 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тыс. рублей», — отметил президент.

Это, в свою очередь, повлечет рост пособий, заработных плат в небюджетных секторах экономики, добавил он.