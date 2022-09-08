В ближайшее время солнечной погоды в Челябинской области не ожидается

Ночью в регионе по‑прежнему обещают заморозки

Погода не спешит радовать жителей Челябинской области осенним теплом. В пятницу, 9 сентября, в регионе сохранится прохладная и дождливая погода. К тому же будет ветрено, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Ночью в Челябинской области прогнозируют осадки преимущественно в виде дождя. Столбики термометров покажут от +2 до +7°C, при прояснении возможны заморозки до −3°C. Днем погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в горах осадки будут умеренными. Воздух прогреется до +10, +15°C, на юге региона будет чуть теплее — до +18°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу будет облачно, пройдет небольшой дождь. В ночные часы ожидается от +4 до +6°C, днем потеплеет до +12, +14°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.