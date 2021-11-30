«В библиотеке не должно быть тишины»: жительница Челябинской области о том, как устраивает танцы в читальном зале

Мария Кокшанова из Чесмы разбивает стереотипы о библиотечном деле

Разрыв шаблонов — это о ней. Маше 24 года, она живет в небольшом селе на юге Челябинской области и совершенно не собирается уезжать в крупный город. Девушка прославилась своими стримами с чтением книг. О том, как в обычной сельской библиотеке развенчивают мифы о тишине в читальном зале, ИА «Первое областное» рассказала Мария Кокшанова.

Маша работает в библиотеке всего меньше года. До этого учитель русского языка и литературы уволилась из школы после нескольких месяцев преподавания, потому что поняла, что эта работа ей не подходит. В библиотеке Маше внезапно показалось очень интересно и даже весело. Молодой специалист устроила не только читки онлайн, но и танцы в библиотеке, а своим необычным подходом к работе привлекла в читальный зал сельскую молодежь.

Маша родилась и выросла в Чесме, а после окончания Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета вернулась в отчий дом. Девушка устроилась в общеобразовательную школу, но через четыре месяца поняла, что образ педагога не сочетается с ее розовыми волосами, и забрала документы.

«Пришла в библиотеку. И мне здесь так понравилось. Когда я устроилась, мне все говорили: „Ну, теперь все книжки перечитаешь“. Но на это совершенно нет времени. У нас тут всегда движение. Вот, например, тоже стереотип: в библиотеке должна быть тишина. А для кого она нужна? Для читающих. Но в читальном зале не сидят с книгами. Так уже не читают. Сюда приходят обсуждать книги, общаться, делится впечатлениями и советоваться. А как это делать в тишине?» — задается вопросом девушка.

Сначала она начала читать на стриминговой площадке Twitch «Гарри Поттера».

«Твич — это такая площадка для видеостриминга. Она была запущена для прямых трансляций видеоигр. Но потом появились разные направления. Я, например, запускаю стрим и читаю несколько глав подряд. В это время ко мне присоединяются пользователи, комментируют, обсуждают и кидают спойлеры», — рассказывает Маша.



После Поттериады девушка уже выбирает литературу для стримов по предпочтениям своих слушателей: «Записки юного врача» Булгакова, «Мифы Ктулху» Лавкрафта, «Маленький принц» Экзюпери, «Руслан и Людмила» Пушкина, «Бойня номер пять» Воннегута и другие. Но у Маши много и другой работы. Она ведет при библиотеке клуб по интересам. Сюда может прийти любой желающий. Участники клуба устраивают просмотры кинофильмов, играют в настольные игры, проводят мастер-классы.

«Наши посиделки становятся популярны. Молодежи надо где-то собираться, приходят к нам. Мы здесь не заставляем брать книги и не обсуждаем начитанность человека. Но стараемся все же популяризировать чтение, расширять кругозор друг друга и вообще развлекаемся. Скоро сделаем ролевую игру по мотивам сериала „Доктор Кто“. Сейчас я готовлю цикл мероприятий к Новому году», — рассказывает Маша.





Иногда такие вечерние посиделки заканчиваются танцами. Непривычно? Да. Но почему бы и нет. Тем более что коллеги Машу поддерживают.

«Мария — это для нас глоток свежего воздуха. Она действительно вдохнула жизнь в наши библиотечные стены. До нее коллектив библиотечной системы состоял из стажистов — люди работали на своем месте по 30—35 лет. Маша нас всех взбодрила и показала, что современная библиотека — это не бабушка с пучком на голове, которая книжку выдает. Это живое общение, это люди, лица, отзывы», — говорит о своей новой сотруднице директор централизованной библиотечной системы Чесменского района Юлия Атурова.

Руководитель признается: в коллективе боятся, что Маше станет скучно и она уедет в крупный город. Сама же Мария никуда не собирается и думает над тем, как продолжить творчество на этом месте — например, оживить соцсети своей библиотеки.