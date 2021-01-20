В библиотеке Брединского района подвесили книги

Акция призвана привлечь внимание читателей к интересным изданиям



В библиотеке поселка Маякский Брединского района стартовала акция «Подвешенная книга». Она проводится для тех читателей библиотеки, кто хочет показать свою любимую книгу и порекомендовать ее другим.



«Акция напоминает неаполитанскую традицию „подвешивать“ кофе — когда человек в кафе заказывает два кофе: обычный и „подвешенный“. Одну чашку кофе он выпивает, а вторую — оставляет для нуждающегося», — рассказала заведующая маякской библиотекой Мария Шихова.



На специально отведенное место любой читатель может «подвесить» понравившуюся ему книгу и оставить о ней свою рецензию, которая сможет заинтересовать следующего читателя.

