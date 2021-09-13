С берега озера Аракуль и окрестностей вывезли более 40 тонн мусора

В экологической акции приняли участие 250 волонтеров

В Каслинском районе привели в порядок прибрежную зону озера Аракуль. Здесь прошла акция «Вода России», инициатором проведения которой стало министерство экологии региона. В акции приняли участие 250 волонтеров из Челябинска, Каслей, Озерска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Екатеринбурга и ближайшего Вишневогорского поселения.

«Не остались равнодушными к акции представители общественной организации „Чистые горы“, ОАО „РЖД“ — они, в свою очередь, убирали мусор на горе Шихан и северной части берега Аракуля. Было собрано более 40 тонн мусора, который вывезли две 20-тонные машины. В мероприятии приняли участие добровольцы из Аракуля, Вишневогорска, Озерска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Челябинска и Екатеринбурга — всего около 250 человек», — прокомментировали в администрации Каслинского района.

Напомним, озеро Аракуль признано памятником природы. Акция «Вода России» проходит на водоемах области. Недавно активисты вывезли с берега Первого озера в Челябинске старый диван и плазменный телевизор.