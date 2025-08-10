В Беларуси Алексей Текслер почтил память жертв нацистского террора

«Для нас важно посетить памятные места», — подчеркнул губернатор

Сегодня, 10 августа, губернатор Челябинской области продолжает работать в Беларуси. Во главе делегации он посетил мемориальный комплекс «Детям — жертвам войны» и усадебно-парковый комплекс «Козелл-Поклевских», расположенные в агрогородке Красный Берег Жлобинского района. Также глава региона осмотрел Государственный мемориальный комплекс «Хатынь», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Мемориал «Детям — жертвам войны» — это символ трагедии, постигшей тысячи детей, отнятых у матерей в годы оккупации. В городке Красный Берег располагался накопительно-пересыльный лагерь для детей-доноров. Известна судьба лишь 15 из 1990 детей, прошедших через него. Комплекс включает в себя черную аллею, ведущую к «мертвому классу», где расположены пустые школьные парты. Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу и почтил память детей минутой молчания.





Усадебно-парковый комплекс «Козелл-Поклевских» был построен в 1893 году и представляет собой уникальный образец архитектуры XIX века. Он не пострадал в годы Великой Отечественной войны, поскольку немцы использовали его в качестве госпиталя.





Алексей Текслер также осмотрел мемориал «Хатынь», который был открыт в память о мирных жителях деревни, погибших во время ее поджога оккупантами в 1943 году. Он включает в себя множество памятников и композиций, отражающих страдания и мужество людей.





«Беларусь первая встретила на себя удар немецко-фашистских захватчиков. То, что здесь сохраняется память — это очень важно. Для нас важно посетить памятные места, отдать дань уважения и памяти людям, которые сражались с фашизмом и которые погибли, освобождая нашу родину»,— отметил Алексей Текслер.

Он добавил, что должна сохраняться память и о невинных жертвах — детях, женщинах, мирных людях.