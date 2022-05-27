В Башкортостане похоронили погибшего на Украине магнитогорца

Сержанту Айнуру Ямалову было только 27 лет

В Абзелиловском районе Башкортостана прошла церемония прощания с сержантом Айнуром Ямаловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. 27-летнего уроженца Магнитогорска считают своим героем в деревне Амангильдино, сообщил глава района Ильдар Нафиков.



«Скорбный список пополнился именем одного бойца — Ямалова Айнура Анисаровича, чьи корни были неразрывно связаны с Абзелиловским районом. Сегодня в деревне Амангильдино мы со всеми воинскими почестями проводили его в последний путь. Сержант Ямалов погиб 31 марта 2022 года. У него остались родители, брат, жена. Преклоняем головы перед родителями Айнура, которые вырастили достойного сына. Мы всегда будем помнить имя солдата», — написал 26 мая на своей странице в сети «ВКонтакте» Ильдар Нафиков.

По сведениям родственников, Айнур Ямалов родился в Магнитогорске, там же учился в школе и технологическом колледже. Был призван в армию в 2013 году, подписал контракт. Служил командиром отделения в морской пехоте.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким погибшего солдата.