В Башкирии ввели плату за проезд по 65‑километровому обходу пяти поселений

Стоимость варьируется от 325 до 846 рублей

В Башкирии с 12 декабря стал платным участок обхода пяти поселений: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Четырехполосная магистраль имеет шесть развязок, два моста, девять путепроводов и скоростной режим до 90 км/ч. Год он работал в тестовом бесплатном режиме, а теперь перешел на штатное финансирование за счет пользователей, сообщает Башинформ.ру.

Ограничение скорости составляет 90 км/ч для легкового и 70 км/ч для грузового транспорта. Решение о введении платности было утверждено правительством РФ, а все собираемые средства будут направляться на содержание, ремонт и развитие именно этой дороги.

На трассе действует безбарьерная система «Свободный поток». Проезд для легкового автомобиля по всему участку составит 325 рублей. Для грузового транспорта тарифы варьируются от 456 до 846 рублей. Владельцам транспондеров T‑pass предоставляется скидка до 15%, что снижает стоимость проезда для легковой машины до 276,25 рубля.

Оплатить проезд без транспондера необходимо в течение пяти дней через сайт avtodor‑tr.ru, приложение «Автодор», «Госуслуги» или по номеру *390#. Просрочка грозит штрафом: 1500 рублей для легковых и 5000 — для грузовых машин. Однако если погасить только стоимость проезда в течение 20 дней с момента поездки, штраф аннулируется.

Те, кто хочет сэкономить, могут проехать по старой трассе через села бесплатно. Там 63‑километровая двухполосная дорога со светофорами и пешеходными переходами. Можно попробовать объехать севернее от Старого Байсарова через Дюртюли, но расстояние там почти в два раза больше — примерно 115 километров.

От оплаты освобождены автомобили экстренных служб, федеральной почты и школьные автобусы. Для грузовиков на этом участке система «Платон» не действует.

На самой трассе доступны две зоны сервиса с заправками и кафе. Круглосуточно работает бесплатная служба аварийных комиссаров, которую можно вызвать по номеру *2323 для помощи на месте.