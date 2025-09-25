В Башкирии в 2025 году на 18% выросло число обращений из‑за укусов клещей

С начала сезона к врачам обратились 10 тысяч человек

В Башкирии с начала 2025 года в медучреждения обратились 10 тысяч человек с жалобами на укусы клещей — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за последнюю неделю зарегистрировали 122 пострадавших, сообщает портал башинформ.ру.

По результатам лабораторных исследований, 1,1% клещей оказались носителями вируса клещевого энцефалита, 17,5% — боррелиоза.

Несмотря на дожди, активность клещей еще сохраняется. Специалисты рекомендуют до сих пор носить закрытую одежду и обувь в лес, использовать репелленты, после прогулок осматривать себя и домашних животных, при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Напомним, за лето клещи на Южном Урале покусали свыше 15 тысяч человек и в конце августа пошли на второй пик активности.