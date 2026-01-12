В Башкирии нашли замерзающую на льду водохранилища девочку

Школьница потеряла сознание после переохлаждения

На льду Павловского водохранилища в Башкирии нашли замерзающую 12-летнюю девочку. Ребенок был без сознания, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Девочка отдыхала с отцом в одном из местных туристических комплексов. Однажды утром она вышла на прогулку и не вернулась к обеду. После неудачных самостоятельных поисков отец обратился за помощью в экстренные службы, сообщает ИА «Башинформ».

К поискам немедленно привлекли судно на воздушной подушке. Спасатели обследовали прибрежную зону и акваторию и уже через полчаса нашли школьницу. Она лежала без сознания на льду в центральной части водохранилища с явными признаками сильного переохлаждения.

«Пострадавшую оперативно эвакуировали на берег, согрели и оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего передали врачам скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, девочка заблудилась и, не найдя дороги назад, из-за переохлаждения потеряла сознание.

Состояние спасенной оценивается как средней тяжести. Девочка с диагнозом «общее переохлаждение» находится в Республиканской детской клинической больнице. Угрозы жизни больше нет.