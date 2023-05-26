В банках Челябинска сотрудники предотвратили кражу более 2 миллионов рублей

Полиция наградила их за помощь в борьбе с телефонными аферистами

Челябинские сотрудники банков, которые помогли полицейским не допустить мошенничества, получили благодарственные письма и подарки от руководителей городского УМВД. Совместная работа помогла сохранить более двух миллионов рублей, которые граждане едва не перевели мошенникам, рассказали в пресс-службе челябинской полиции.

Работники банков, которых отметили в МВД, во время оформления кредитов вовремя заметили подозрительные переговоры клиентов по телефону с потенциальными мошенниками. Все операции были прекращены, сотрудники убедили посетителей прервать телефонные разговоры и вызвали полицию.

Напомним, с начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 миллионов рублей. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.