В Балтийске простились с погибшим на Украине морпехом из Челябинской области

У Андрея Оськина остались вдова и полугодовалый сын

В Балтийске прошли похороны старшего сержанта Андрея Оськина. 30-летний морпех был родом из Уйского района Челябинской области, сообщила на своей странице в «ВКонтакте» его вдова Валентина.



30-летний Андрей Оськин после окончания школы отучился на помощника машиниста электровоза, но, уйдя в армию, решил стать профессиональным военным. Служил в 336-й бригаде морской пехоты в Балтийске (Калининградская область), участвовал в боевых действиях в Сирии. В контингент российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине, попал в апреле 2022 года. 5 мая, по признанию его вдовы Валентины, Андрей последний раз разговаривал с ней по телефону, а на следующий день погиб.

Старший сержант Оськин похоронен на военно-мемориальном кладбище в Медведевке 19 мая. Посмертно морской пехотинец награжден орденом Мужества.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата.