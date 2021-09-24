В Бакале запустили в работу четыре котельные

Собственник источников теплоснабжения не спешил запускать их с началом сезона

В Бакале Саткинского района удалось запустить четыре котельные, снабжающие теплом дома города. Эта ситуация находилась на контроле правительства и Минстроя Челябинской области.

В сентябре в горнозаводской зоне Челябинской области, к которой относится и Саткинский район, температура нередко опускается до минусовых значений. Но с началом отопительного сезона в регионе в Бакале местное предприятие, отвечающее за теплоснабжение территории, не торопилось запустить в работу четыре котельные.

По информации регионального Минстроя, накануне котельные в Бакале были запущены. Это стало возможным после нескольких совещаний с собственниками этих источников теплоснабжения, проведенных заместителем губернатора Сергеем Шалем с участием Минстроя области, главы Саткинского района Александра Глазкова и областной прокуратуры.

Напомним, блочно-модульная котельная «Центральная», которая отапливает 193 жилых дома, три детских сада, школу и ряд других объектов, была введена в эксплуатацию в 2012 году в рамках пилотного проекта по комплексной модернизации системы теплоснабжения города. Кроме нее по проекту были установлены еще три аналогичные котельные.

В Челябинской области, по данным на утро 24 сентября, 95% социальных учреждений и 94% жилого фонда подключены к теплу. В работу запущены 92% котельных.

Напомним, губернатор Алексей Текслер поставил задачу главам муниципалитетов «форсировать» подачу тепла южноуральцам и не дожидаться заморозков.