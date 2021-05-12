В Бакале выбирают место для строительства спорткомплекса

Появление ФОКа было одним из распоряжений губернатора Алексея Текслера во время визита в моногород

В Бакале выбирают место под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Во время своего визита в моногород в марте этого года соответствующее распоряжение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава Саткинского района Александр Глазков сообщил, что наказ главы региона исполняется. Накануне он со своим замом по социальным вопросам Мариной Савостовой, главой Бакала Андреем Зарочинцевым и директором Фонда содействия развитию Саткинского района Евгением Терентьевым осмотрели предполагаемую площадку, на которой должен появиться спортивный объект.

«Действительно, в городе не было и нет большого многофункционального спортивного объекта. Дал поручение главе Бакала обследовать предполагаемую площадку под строительство на предмет наличия подземных сетей, а также подготовить техническое задание на проектирование», — рассказал глава Саткинского района Александр Глазков.

Предполагается, что новый спортивный комплекс появится на пересечении улиц Кирова и Костылева на территории школы № 9. Сразу после визита Алексея Текслера в Бакал глава Саткинского района Александр Глазков побывал с рабочим визитом в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Карабаша. Целью поездки был сбор информации и опыта по строительству таких объектов в моногородах.