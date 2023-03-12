В Бакале полиция вернула домой ребенка, без спроса ушедшего ночевать к другу

Десятилетний беглец отделался профилактической беседой

Полицейские и волонтеры Бакала всю ночь на 12 марта разыскивали пропавшего десятилетнего мальчика: родители сообщили в дежурную часть местного отдела внутренних дел об исчезновении сына, раньше никогда не уходившего из дома надолго, рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным пресс-службы регионального главка, информация о пропаже ребенка поступила в полицию вечером 11 марта. На поиски подняли весь личный состав отдела, кроме того, привлекли волонтеров. Полицейские и добровольцы всю ночь обходили дворы и квартиры, проверяли стадионы, садоводческое товарищество, гаражи.

11 марта в вечернее время в дежурную часть отдела полиции «Бакальский» ОМВД России по Саткинскому району поступило сообщение о том, что ушел из дома и не вернулся мальчик, 2013 года рождения. Родители забили тревогу, ведь так надолго сын из дома не уходил.

Поиски увенчались успехом утром: проживающий недалеко от пропавшего мальчик вспомнил, что видел разыскиваемого накануне вечером в компании ровесника. Информацию отправились проверять инспекторы по делам несовершеннолетних и замначальника ОМВД Сергей Боков. Ребенка нашли: как оказалось, он, не предупредив родителей, остался ночевать у друга.

Инспекторы ПДН провели с найденным мальчиком профилактическую беседу и передали его примчавшейся матери.

ОМВД по Бакалу благодарит всех оказавших помощь в поиске жителей города.