В Бакале почтили память ветеранов боевых действий

В городе торжественно открыли две мемориальные доски героям

Накануне в Бакале встретили День ветеранов боевых действий, который отмечается в России 1 июля. Возле здания Бакальского рудоуправления торжественно открыли две мемориальные доски. Первая — памяти погибших военных моряков и морских пехотинцев, отдавших жизнь за Отечество. И вторая — посвященная десантникам всех поколений, с портретом основателя ВДВ генерала Василия Маргелова, сообщили в пресс-службе ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ).

«Наша идея об открытии памятных досок, посвященных ветеранам современных войн, была поддержана Владиславом Вадимовичем Шацилло, генеральным директором группы компаний НПРО „Урал“, в которую входит наше Бакальское рудоуправление. Без его моральной и финансовой поддержки ничего бы у нас не получилось. Только в небольшом Бакале в Афганистане погибли четверо наших земляков, и нам, ветеранам боевых действий, важно было увековечить их память и память всех ветеранов локальных войн», — рассказал директор по корпоративной защите БРУ и ветеран боевых действий в Чечне Айдар Газимуллин.

Над центральной площадью Бакала прозвучал российский гимн и начался небольшой митинг, посвященный открытию памятных досок. Перед торжественным строем ветеранов боевых действий всех родов войск выступили глава Бакальского городского поселения Андрей Зарочинцев, директор БРУ Дмитрий Стариков, представители общественных и ветеранских организаций.

Выступавшие отметили, что сегодняшняя дата — это день памяти по всем погибшим в многочисленных военных конфликтах, проходивших после Великой Отечественной войны, как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Под звуки памятного салюта к мемориальным доскам возложили цветы — красные гвоздики, как символ вечной памяти.