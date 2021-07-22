В Бакале по просьбам жителей достраивают стадион

Его выбрали горожане по программе «Инициативное бюджетирование»

В Бакале Саткинского района идет строительство пришкольного стадиона. Это будет один из крупных спортивных объектов не только города, но и района. Работы идут в рамках «Инициативного бюджетирования», за стадион проголосовали большинство бакальцев. Глава района Александр Глазков проверил ход работ и поделился своими впечатлениями он них в личном блоге в Инстаграме.

Строительство стадиона школы № 8 в Бакале началось в прошлом году по областной программе. В этом году работы продолжены по просьбе жителей. Бакальцы проголосовали за завершение строительства по программе «Инициативное бюджетирование». В прошлом году была подготовлена площадка под строительные работы, запустили совмещенные футбольно-волейбольные и баскетбольные поля, двухполосную беговую дорожку с резиновым покрытием и малые формы для занятий воркаутом.

В этом году идет второй этап: будет оборудована спортивная площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО, на поле для спортивных игр будет уложено безопасное резиновое покрытие, а по периметру стадиона и всей пришкольной территории появится современное ограждение.

«В планах на следующие 2 года — поменять все окна в школе на современные стеклопакеты, выполнить капитальный ремонт фасада школы, а также асфальтирование пришкольной территории. Школа № 8 большая старинная, декорированная фасадной лепниной. Очень хотелось бы сохранить и воссоздать ее первоначальный вид. Думаю, что при качественном выполнении всех работ она приобретет достойный облик и станет центром притяжения для горожан», — рассказал на своей странице в Инстаграм глава Саткинского района Александр Глазков.

Напомним, закон об инициативном бюджетировании — форме участия граждан в распределении бюджетных средств для решения самых актуальных вопросов местного значения на территории Челябинской области вступил в силу с 1 января 2021 года.