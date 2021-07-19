В Бакале по поручению губернатора отремонтируют Дворец культуры горняков

Часть работ возьмет на себя рудоуправление

В Бакале в этом году начнутся работы по ремонту Дворца культуры горняков. Часть обязательств по ремонту главного культурного объекта города, невзирая на финансовые трудности, взяло на себя ООО «Бакальское рудоуправление». Об этом ИА «Первое областное» сообщила пресс-служба градообразующего предприятия.

Напомним, в марте губернатор Алексей Текслер посетил Бакал и обсудил с представителями рудоуправления перспективы ремонта дворца. Специалисты предприятия составили проект и смету ремонта фасада и частичной замены кровли здания.

«На ремонт кровли планируется потратить 3,5 млн рублей. Нами уже оплачено 50% стоимости стройматериалов. В августе — сентябре планируем приступить к самим работам. Смета по ремонту фасада здания еще уточняется, будет доработана и утверждена в ближайшее время», — прокомментировал директор ООО «БРУ» Дмитрий Стариков.

По словам директора Бакальской централизованной клубной системы Андрея Рязанова, кроме ремонта фасада, во дворце необходимо заменить часть окон и практически все двери.

«При поддержке учреждения „Центр инвестиционного развития и предпринимательства — проектный офис“ составлены сметы и на этот спектр работ. По официальной информации от главы города Андрея Зарочинцева, эти документы планируется подать на государственную экспертизу. После ее прохождения и получения заключения мы сможем подать заявку в одну из областных программ по поддержке учреждений культуры», — рассказал руководитель в соцсетях на странице учреждения.

За чей счет будут отремонтированы внутренние помещения и чердачные перекрытия, вопрос пока остается открытым.