В Бакале из‑за разлива сточных вод возбудили уголовное дело

Местное коммунальное предприятие подозревают в мошенничестве

В Челябинской области после проверки сообщений о разливе фекальных вод в городе Бакале возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение дал заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в областной прокуратуре.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве в связи с ненадлежащей работой городской системы водоотведения. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения при предоставлении горожанам коммунальных услуг. В частности, в городе не проводился ремонт сетей.

Как пояснил корреспонденту ИА «Первое областное» глава Бакала Андрей Зарочинцев, в 2016 году мэрия заключила концессионное соглашение с ООО «Водоотведение» на содержание, ремонт городской канализации и очистку сточных вод. Однако своих обязанностей концессионер не выполнил.

«Несколько раз мы подавали в суд и в апреле этого года добились расторжения договора с этой организацией», — сообщил Зарочинцев.

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что дело о мошенничестве расследуется как раз в связи с бездействием концессионера. По данным надзорного ведомства, за период действия концессии ООО «Водоотведение» собрало с населения около 15 млн рублей платежей.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», жители Бакала заметили несколько ручьев на улице, от которых пахнет стоками. Глава города в разговоре с нашим корреспондентом отрицал то, что наружу прорвалась вода из канализации. Причиной подтопления улиц он назвал новый путепровод, из-за строительства которого якобы на поверхность вышел родник, а также порыв водопроводной трубы у одной из школ.

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил проверить эти сообщения. В Бакал направили сотрудников областного аппарата надзорного ведомства. Они должны были встретиться с горожанами и провести специальное совещание с ответственными органами власти.