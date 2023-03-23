В Бакале более сотни домов остались без газа из‑за аварийного отключения

Газовики работают над устранением последствий

В городе Бакале Саткинского района из-за аварийного отключения без газа остались 64 многоквартирных и 47 частных домов, а также 11 предприятий. Трубу перекрыла автоматика после сигнала о повышении давления. Об этом сообщили сегодня, 23 марта, в пресс-службе муниципалитета.

Уточняется, что сработало оборудование, отвечающее за безопасность на газораспределителе по улице 8 Марта, который обеспечивает газом нижнелинейный район Бакала. В настоящее время газораспределитель снова запущен. Сотрудники газовых служб работают над подключением потребителей к газу.

Ранее ИА «Первое областное» писало об отключении от газа почти 350 домов в городе Симе, где также сработала аварийная автоматика.