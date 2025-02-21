В автопарке Челябинской области в 2025 году появится 117 новых автобусов

Закупать транспорт будут с помощью лизинга

В Челябинской области в этом году закупят 117 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании по развитию транспортной инфраструктуры, которое прошло в столице Южного Урала под председательством уральского полпреда Артема Жоги. Закупать транспорт перевозчики будут с помощью лизинга, отметили в пресс-службе правительства региона.

Основной темой совещания стала модернизация общественного транспорта. За последние пять лет в регионе было обновлено более 1400 единиц техники.

Работа по обновлению общественного транспорта продолжается и в этом году. Уже закуплены 20 трамваев, 6 автобусов-гармошек. В рамках федеральной программы лизинга южноуральские перевозчики планируют закупить 117 новых автобусов.

«В этом году будет поставка 98 троллейбусов, 5 многосекционных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые сможем в будущем использовать для метротрама. Планируем приобрести 12 электробусов для Магнитогорска», — сказал губернатор.

Глава региона особо отметил сохранение и развитие всех пяти действующих в области систем горэлектротранспорта (трех трамвайных и двух троллейбусных), подчеркнув, что обновление общественного транспорта идет во всех муниципалитетах региона.

Полпред Артем Жога отметил, что при решении задач обновления транспорта в первую очередь необходимо использовать производственные мощности региона. В Челябинской области успешным примером является завод электротранспорта «Синара», который губернатор вместе с полпредом тоже посетили.

«У нас есть целый ряд предприятий, способных обеспечить наши потребности в троллейбусах, автобусах и трамваях. Приобретение техники внутри макрорегиона позволит сократить транспортное „плечо“ по ее доставке, обеспечит оперативный сервис и модернизацию на всех этапах жизненного цикла, а также поддержит производителей», — подчеркнул Артем Жога.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что губернатор Челябинской области предложил разработать федеральную программу для поддержки межрегиональных перевозок, а также ужесточить санкции против недобросовестных перевозчиков.