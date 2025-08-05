В августе в Челябинской области температура может опускаться до 0 градусов

Без паники: доставать куртки пока рано

Температура воздуха до нуля градусов и ниже в Челябинской области может опускаться в ночные часы уже в августе. Обычно заморозки наблюдаются в третьей декаде последнего летнего месяца и лишь в отдельных районах, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева медиахолдингу «Первый областной».

«К концу августа температура воздуха может достигать нуля градусов в северных и юго-западных районах. В Верхнеуральске, который у нас считается полюсом холода, заморозки начинаются уже в августе и сохраняются до июня. Но и зимой там температура опускается до −40 градусов»,— рассказала синоптик.

Пока же на погоду в Челябинской области действует антициклон, и в ближайшие дни в регионе будет жарко: температура будет подниматься до +25...+27 градусов и выше. В понедельник, 4 августа, на крайнем западе воздух прогрелся до +33 градусов.

В вечерние часы в первую десятидневку августа температура резко не опускается. Но уже с середины месяца, даже если днем жарко, к вечеру начинает заметно холодать. Поэтому на вечерние прогулки лучше брать с собой легкую куртку или кофту, чтобы не простыть.

В этом году июль выдался прохладным и дождливым. В регионе выпала почти двухмесячная норма осадков, а ночная температура в отдельные дни опускалась до +1 градуса.