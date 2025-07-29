В августе челябинцы смогут наблюдать звездопад до 100 метеоров в час

Персеиды лучше всего будет видно под утро

Жители Челябинска и области увидят звездопад Персеиды. Наблюдать за ними можно уже с 17 июля, но пик активности метеоров придется с 10 по 13 августа, рассказали в Московском планетарии.

Лучшее время наблюдений за звездопадом — с полуночи до рассвета. Ориентир на звездном небе — созвездия Персей, Кассиопея и Возничий. В ночь с 12 на 13 августа ожидается до 100 метеоров в час. В больших городах их будет «перекрывать» ночная подсветка, поэтому за красивым видом лучше выезжать на природу.

В этом году в ночь пика Персеид над горизонтом также можно увидеть две яркие пары — Луну и Сатурн, Венеру и Юпитер.