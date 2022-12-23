В аварийном доме на Доватора в Челябинске рушится стена

Ветхую «сталинку» 1957 года постройки планируют расселить только в 2034 году

В подлежащем расселению и сносу доме по ул. Доватора, 17 в Челябинске — очередное ЧП. С наружной стороны здания начала осыпаться стена. Положение пока не столь серьезное, как в общежитии на Мира, 102, ныне известном как «дом без стены». Но жильцы аварийки всерьез опасаются, что здание может не пережить зиму. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Согласно справке, предоставленной информагентству в администрации города Челябинска, многоквартирный дом по ул. Доватора, 17 был признан аварийным 31 августа 2021 года. В доме 97 квартир, в которых официально проживают 89 человек.

Расселение и снос дома назначены на 2034 год. Столь длительный срок в мэрии объясняют тем, что расселение происходит в порядке очереди. В городе более сотни жилых строений, которые были признаны аварийными до 31 августа 2021 года. Дом на Доватора смогут расселить только после них. Таково требование действующего в городе положения о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Документ был принят гордумой в 2008 году.

Между тем жильцы дома всерьез опасаются за свою безопасность из-за постоянных коммунальных аварий, устрашающих трещин в стенах, а теперь еще и вываливающихся из стены кирпичей.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в 2021 году в доме 1957 года постройки жильцов начало топить водой из прогнивших труб. Летом 2022 года обитатели аварийки жаловались на обрушение потолка в коридоре. По словам жильцов, строение настолько изношенное, что от включенной на третьем этаже стиральной машины шатаются люстры на первом. А от проехавшей мимо фуры запросто могут упасть полки и навесные шкафы. От вибрации по стенам пошли трещины. Люди опасаются хлопать форточками, чтобы оконные блоки не выпали наружу.

После признания дома аварийным от него отказалась управляющая компания «МЖКО». Обслуживание здания, которое и так должны снести, считается нецелесообразным.

По заявлению жителей на Доватора, 17 приезжали представители прокуратуры и Госжилинспекции. По результатам обследования была даже попытка перенести расселение на 2028 год. Однако суд отклонил иск ГЖИ и оставил в силе прежний срок.

В ответ на запрос корреспондента ИА «Первое областное» в администрации города Челябинска пояснили, что в целях обеспечения жильцам дома безопасных условий проживания им было предложено временно переселиться в жилье из маневренного фонда. Часть жильцов попыталась воспользоваться такой возможностью, однако, по их словам, условия в предлагаемых квартирах ничуть не лучше.

Привычные условия безопасности предпочли и многие жители общежития по ул. Мира, 102, о котором ИА «Первое областное» рассказывало в начале декабря, когда там разобрали целую торцевую стену. После выхода материала домом заинтересовался Следственный комитет, возбуждено уголовное дело о халатности.

Первое областное информагентство будет следить за дальнейшей судьбой обоих домов.