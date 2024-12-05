В Ашинском районе транспорт поехал по одной из новых эстакад

Завершено строительство переправы через ручей Сатлык

В Челябинской области продолжается реконструкция трассы М-5. К началу декабря 2024 года в рамках реконструкции завершено строительство одной из пяти эстакад в Ашинском районе, сообщает Упрдор «Южный Урал».

Новая железобетонная эстакада протяженностью почти 400 метров с максимальной высотой опор до 28 метров пересекает ручей Сатлык. Транзитный транспорт уже перепущен по правой части эстакады, что позволяет продолжить строительство автомобильной дороги. Окончание строительства на данном участке запланировано на 2026 год.

Эта эстакада стала важным шагом в модернизации инфраструктуры региона, обеспечивая безопасное и удобное движение транспорта.